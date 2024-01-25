На севере Косово демонтировали билборды с "диктаторами и агрессорами" Вучичем и Путиным

В городе Звечан на севере Косово, где живут преимущественно сербы, под руководством министра внутренних дел Джеляла Свечли демонтировали билборды с портретами "почетных жителей" – в частности, президентов Сербии и России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава косовского МВД, поделившегося в Facebook видео демонтажа билбордов, заявил, что "единственным символом Сербии в пределах нашей страны будет ее посольство в Приштине".

"Сегодня в Звечане были демонтированы незаконные билборды с символами и изображениями диктаторов и агрессоров, которые недопустимы в Республике Косово", – написал он.

На видео можно увидеть, что на билборде "почетных граждан Звечана" изображены портреты Александара Вучича и Владимира Путина.

"Этим билбордам и изображением фашистов и агрессоров, как Владимира Путина, и врагов нашего государства в нашей стране места не будет", – подытожил глава МВД Косово.

Косово, активно поддерживающее Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, неоднократно проводило параллели между действиями Москвы и Белграда.