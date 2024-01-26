В Словакии прошли протесты против правительства Фицо, в Братиславе вышло рекордное количество людей
В Словакии накануне вечером тысячи людей вышли на акцию протеста против правительства во главе с премьер-министром Робертом Фицо.
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
Люди вышли на протесты несмотря на не очень благоприятную погоду, в частности, сильный порывистый ветер.
В словацкой столице Братиславе собралось около 27 тысяч человек. Издание называет такое количество протестующих рекордным – на прошлой неделе, по оценкам полиции, на акции протеста вышло около 26 тысяч человек.
Протесты прошли в 24 словацких городах, а также за рубежом – в Париже, Кракове, Брно и Праге.
Участники акции выражали свое недовольство самим Фицо, вице-спикером парламента Андреем Данко, который сбежал с места ДТП, а также министром культуры Мартиной Шимковичовой.
Также протестующие недовольны противоречивой реформой по спецпрокуратуре.
Одной из тем протестов был кандидат в президенты Петер Пеллегрини, который, по мнению оппозиции, "не знает, как управлять парламентом самостоятельно".
Главными организаторами остаются оппозиционные партии, но приобщаются также общественные организации.
Словацкий президент Зузана Чапутова во время выступления в парламенте страны 18 января призвала законодателей пересмотреть планы изменений в уголовный кодекс и роспуска спецпрокуратуры, которые вызвали беспокойство ЕС относительно верховенства права.