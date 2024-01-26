Пісторіус порадив Європі не дивитись на вибори у США "як кролик на удава"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував побоювання у Європі на тлі можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це він розповів в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи можливе президентство Дональда Трампа, Пісторіус сказав, що Європі слід зробити те, що "ми повинні були зробити багато років тому: більше інвестувати в нашу власну безпеку".

"Якщо ми зараз дивимося на ці американські вибори, як кролик дивиться на удава – це нам зовсім не допоможе. Ми повинні робити свою домашню роботу", – сказав німецький міністр.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи можливе повернення Трампа на посаду президента США, заявив, що буде співпрацювати з тим, хто переможе на виборах у США.

Побоювання європейців щодо повернення Трампа у Білий дім з'явились після того, як єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Європейські посадовці хвилюються, що США можуть припинити допомогу Україні і навіть спробувати вийти з НАТО, якщо Трамп переможе на президентських виборах.

Зокрема, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що якщо США виведуть свої війська з Європи, це буде "жахливим сценарієм" в умовах російської агресії.