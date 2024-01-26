Писториус посоветовал Европе не смотреть на выборы в США "как кролик на удава"

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал опасения в Европе на фоне возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом он рассказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

Комментируя возможное президентство Дональда Трампа, Писториус сказал, что Европе следует сделать то, что "мы должны были сделать много лет назад: больше инвестировать в нашу собственную безопасность".

"Если мы сейчас смотрим на эти американские выборы, как кролик смотрит на удава – это нам совсем не поможет. Мы должны делать свою домашнюю работу", – сказал немецкий министр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя возможное возвращение Трампа на пост президента США, заявил, что будет сотрудничать с тем, кто победит на выборах в США.

Опасения европейцев по поводу возвращения Трампа в Белый дом появились после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

Европейские чиновники волнуются, что США могут прекратить помощь Украине и даже попытаться выйти из НАТО, если Трамп победит на президентских выборах.

В частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если США выведут свои войска из Европы, это будет "ужасным сценарием" в условиях российской агрессии.