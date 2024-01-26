Винищувачі F-35 вперше патрулюють повітряний простір країн Бенілюксу

Нідерланди у четвер розпочали використовувати свої винищувачі F-35 в рамках програми НАТО з патрулювання повітряного простору країн Бенілюксу.

Про це повідомило Об’єднане командування ВПС Альянсу, пише "Європейська правда".

Два винищувачі п'ятого покоління F-35 Королівських ВПС Нідерландів разом з двома F-16 перебувають у стані готовності для забезпечення захисту повітряного простору над Бельгією, Нідерландами і Люксембургом та готові до виконання завдань зі швидкого реагування в режимі 24/7.

Винищувачі F-35 фото: Об’єднане командування ВПС НАТО

Літаки з Нідерландів та Бельгії по черзі вилітають з національних баз для забезпечення безпеки повітряного простору Бенілюксу. Нідерландські винищувачі вперше виконуватимуть цю місію на сучасних літаках F-35 до 9 травня.

Літаки готові за лічені хвилини піднятися в повітря відповідно до правил патрулювання повітряного простору НАТО для реагування на неопізнані літаки або інші ситуації.

Літаки F-35 вилітають з авіабази Ліуварден (Нідерланди), контрольованої пунктом управління повітряними операціями в Ню-Міллігені, що інтегрований у систему повітряного патрулювання НАТО.

У 2023 році Нідерланди направили свої F-35 у посилену місію НАТО з охорони повітряного простору в Мальборку (Польща), а сучасні винищувачі регулярно здійснюють польоти під час навчань з іншими союзниками і партнерами.

Нагадаємо, в грудні стало відомо, що Нідерланди готують до передачі Україні перші вісімнадцять винищувачів F-16.

У листопаді в Румунії за сприяння Нідерландів відкрили навчальний центр F-16, який зокрема прийматиме й українців.