Истребители F-35 впервые патрулируют воздушное пространство стран Бенилюкса
Пятница, 26 января 2024, 16:22
Нидерланды в четверг начали использовать свои истребители F-35 в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Бенилюкса.
Об этом сообщило Объединенное командование ВВС Альянса, пишет "Европейская правда".
Два истребителя пятого поколения F-35 Королевских ВВС Нидерландов вместе с двумя F-16 находятся в состоянии готовности для обеспечения защиты воздушного пространства над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом и готовы к выполнению задач по быстрому реагированию в режиме 24/7.
Самолеты из Нидерландов и Бельгии поочередно вылетают из национальных баз для обеспечения безопасности воздушного пространства Бенилюкса. Нидерландские истребители впервые будут выполнять эту миссию на современных самолетах F-35 до 9 мая.
Самолеты готовы за считанные минуты подняться в воздух в соответствии с правилами патрулирования воздушного пространства НАТО для реагирования на неопознанные самолеты или другие ситуации.
Самолеты F-35 вылетают с авиабазы Лиуварден (Нидерланды), контролируемой пунктом управления воздушными операциями в Ню-Миллигене, который интегрирован в систему воздушного патрулирования НАТО.
В 2023 году Нидерланды направили свои F-35 в усиленную миссию НАТО по охране воздушного пространства в Мальборке (Польша), а современные истребители регулярно совершают полеты во время учений с другими союзниками и партнерами.
Напомним, в декабре стало известно, что Нидерланды готовят к передаче Украине первые восемнадцать истребителей F-16.
В ноябре в Румынии при содействии Нидерландов открыли учебный центр F-16, который в том числе будет принимать и украинцев.