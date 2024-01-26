Трактори залишають Вільнюс після завершення протесту фермерів

Після дводенного протесту литовських фермерів колони тракторів залишають Вільнюс.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Голова Сільськогосподарської ради Дайнюс Арлаускас заявив, що трактори залишатимуть столицю колонами, в кожній з яких буде 50 тракторів. Перша колона вже виїхала з Вільнюса.

За словами прем'єрки Литви Інгріди Шимоніте, уряд уже направив на узгодження поправки, що стосуються дизельного пального та акцизного податку на скраплений нафтовий газ.

Вона зазначила, що їх можуть внести до Сейму 10 березня, коли розпочнеться весняна сесія, або раніше, якщо скликають позачергову сесію парламенту.

Міністр сільського господарства Кестутіс Навіцкас повідомив, що вже подано пропозиції щодо зниження акцизу на скраплений нафтовий газ та щодо звільнення від податку на дизельне паливо сільськогосподарської техніки.

Раніше сільськогосподарський союз подав до Вільнюського муніципалітету заявку на продовження акцій протесту в литовській столиці, але отримав відмову.

У середу на акцію протесту зібралися кілька тисяч фермерів, близько 1300 приїхали до Вільнюса на тракторах.

Фермери закликали скасувати підвищення акцизу на скраплений нафтовий газ та повернути пільги з акцизного податку на дизельне паливо для сільськогосподарської техніки.

У Польщі 24 січня почався загальнонаціональний протест фермерів з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.