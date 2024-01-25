Вільнюс не дав згоди на продовження протестів фермерів

Литовський сільськогосподарський союз подав до Вільнюського муніципалітету заявку на продовження акцій протесту в литовській столиці, але отримав відмову.

Про це повідомило видання Delfi, пише "Європейська правда".

Протести повинні завершитися 25 січня, а 26 січня сільгосптехніка має покинути Вільнюс.

Продовжити термін дії дозволу, виданого фермерам на протест у Вільнюсі, неможливо, повідомив Габріелюс Грубінскас, фахівець зі зв'язків зі ЗМІ Відділу комунікацій міського муніципалітету.

"У середу до адміністрації Вільнюського муніципалітету надійшло прохання про продовження виданого дозволу на проведення акції протесту на невизначений термін. Сьогодні організаторам протесту повідомили, що, на жаль, можливості продовжити виданий дозвіл немає, оскільки це не передбачено Законом про збори", – сказав він.

Грубінскас також сказав, що фермери проінформовані про те, що вони мають право подати заяву на отримання нового дозволу на організацію зібрання. Але відповідно до закону вони повинні повідомити адміністрацію самоврядування про свій намір організувати протест не менше ніж за 4 робочих дні до запланованої дати.

фото: ELTA

Фермери-протестувальники вимагають скасування зобов'язання щодо відновлення багаторічних сіяних луків, повернення старого порядку використання маркованого дизпалива, скасування підвищеного з цього року акцизного податку на скраплений нафтовий газ, вирішення так званої молочної кризи, відмову від розширення територій, що охороняються, і зупинку транзиту російського зерна.

У середу протестувальники висловили ці вимоги міністру сільського господарства і міністру довкілля, обох освистали присутні.

Уряд в опублікованій у середу заяві заявив, що прагне розв'язати проблеми, порушені фермерами.

У середу на акцію протесту зібралися кілька тисяч фермерів, близько 1300 приїхали до Вільнюса на тракторах.

У Польщі 24 січня почався загальнонаціональний протест фермерів з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.