Литовські фермери відновили протести проти політики уряду

Фермери у Литві 23 січня відновили свої протести проти політики уряду, що триватимуть до 26 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вже у вівторок вранці водії у Вільнюсі зіштовхнулися із заторами у зв’язку з організованим протестом. Вони діляться в інтернеті інформацією про те, що рухається інтенсивний потік сільськогосподарської техніки.

За планом фермерів, у вівторок у Вільнюсі відбудуться технічні та підготовчі роботи: прибуде техніка і буде встановлено сцену перед будівлею уряду.

У середу і четвер з 11 до 16 години біля будівлі уряду збереться близько 2 тисяч осіб, де представники Литовської сільськогосподарської ради та інші фермери розкажуть про проблеми, які їх непокоять, а також запросять виступити представників уряду.

"Понад 800 машин (...) прибудуть до Вільнюса, а потім їх супроводжуватимуть у центр міста, на проспект Гедимінаса", – сказав, маючи на увазі головну вулицю литовської столиці, голова Литовської сільськогосподарської ради Ігнас Гофманас.

За повідомленням муніципалітету, з 11 години вівторка до 16 години п'ятниці трактори та лісовози будуть припарковані в місті.

Від ранку вівторка до 16-ї години 26 січня буде заборонений рух на кількох ділянках проспекту Гедімінаса, за винятком транспорту жителів, службового та громадського транспорту.

Фермери виступають проти аграрної політики уряду, підвищення акцизів на скраплений газ, відновлення багаторічних луків, а також закликають до вирішення молочної кризи та інших проблем.

Між тим фермери, які протестують у Франції, заявили про таран їхньої блокади на трасі, одна людина загинула.