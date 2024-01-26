Тракторы покидают Вильнюс после завершения протеста фермеров

После двухдневного протеста литовских фермеров колонны тракторов покидают Вильнюс.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Глава Сельскохозяйственного совета Дайнюс Арлаускас заявил, что тракторы будут покидать столицу колоннами, в каждой из которых будет 50 тракторов. Первая колонна уже выехала из Вильнюса.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, правительство уже направило на согласование поправки, которые касаются дизельного топлива и акцизного налога на сжиженный нефтяной газ.

Она отметила, что их могут внести в Сейм 10 марта, когда начнется весенняя сессия, или раньше, если будет созвана внеочередная сессия парламента.

Министр сельского хозяйства Кестутис Навицкас сообщил, что уже поданы предложения по снижению акциза на сжиженный нефтяной газ и по освобождению от налога на дизельное топливо сельскохозяйственной техники.

Ранее сельскохозяйственный союз подал в Вильнюсский муниципалитет заявку на продолжение акций протеста в литовской столице, но получил отказ.

В среду на акцию протеста в Вильнюсе собрались несколько тысяч фермеров, около 1300 приехали в Вильнюс на тракторах.

Фермеры призвали отменить повышение акциза на сжиженный нефтяной газ и вернуть льготы по акцизному налогу на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники.

Напомним, в Польше 24 января начался общенациональный протест фермеров с требованиями по защите их бизнеса от импорта из третьих стран, в частности Украины.