Посадовець ЄС: Переговори щодо 50 млрд євро для України ускладнюються через Угорщину

Переговори Європейського Союзу про схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина не проявляє гнучкості напередодні саміту наступного тижня.

Про це журналістам 26 січня повідомив на умовах анонімності високопосадовець ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами посадовця, який бере участь у підготовці саміту Євросоюзу з питання фінансової допомоги України, через те, що позиція Угорщини "не була гнучною в цьому питанні", "переговори стають дещо складнішими".

Він додав, що серед інших країн-членів ЄС, які хочуть надати більше допомоги Україні, зростає рівень розчарування Угорщиною, а альтернативні ідеї угорського прем’єра Віктора Орбана – як-то надання допомоги за умови одностайного схвалення щороку – не є прийнятними для інших держав-членів.

"Жодна країна-член ЄС не хоче опинитися в ситуації, коли для надання допомоги Україні потрібно буде проходити через процедуру одностайності", – пояснив посадовець ЄС.

Угорщина досі офіційно не заявляла, що змінила свою опозицію щодо програми підтримки України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки.

Між тим, напередодні агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.

А видання Politico у п’ятницю написало, що лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу у Раді Євросоюзу, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан блокуватиме схвалення 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

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