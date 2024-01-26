Голова Євроради відмовився брати участь у виборах до Європарламенту

Голова Європейської ради Шарль Мішель 26 січня несподівано заявив, що не буде брати участь у виборах до Європейського парламенту, зреагувавши на критику свого рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у розлогому дописі у Facebook.

Голова Євроради вказав, що його оголошення про участь у виборах до Європарламенту "викликало пильну увагу ЗМІ та спекуляції", частину яких він передбачити не зміг – хоча підкреслив, що не бачить у цьому рішенні нічого суперечливого.

"Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії, підривало цю інституцію (посаду голови Євроради. – Ред.) та наш європейський проєкт, а також жодним чином не використовувалося для розколу Європейської ради, яка, на мою думку, повинна невтомно працювати задля європейської єдності", – наголосив він.

Мішель також заявив про "особисті нападки" у свій бік, які "змушують мене замислитися над значенням і наслідками моїх передвиборчих зобов'язань, яким я присвятив 30 років свого життя, не лише для мене, але й для моїх близьких".

"З усіх цих причин, а також для того, щоб зберегти фокус моєї місії, я не буду балотуватися на європейських виборах", – оголосив голова Євроради, пообіцявши зосередитись на своїх поточних обов’язках до завершення мандату.

Про рішення взяти участь у виборах до Європарламенту Шарль Мішель оголосив на початку січня. На практиці це означало, що в разі обрання лідери ЄС мали знайти йому тимчасову заміну або ж погодитись на те, що виконувати обов'язки голови Євроради буде Віктор Орбан як прем'єр держави, що на той час головуватиме в Раді ЄС.

Хоча у ЗМІ вже почали спекулювати щодо наступника голови Євроради, паралельно з'являлись повідомлення, що про рішення стати євродепутатом Мішель майже нікого не попереджав, викликавши критику в інших лідерів Євросоюзу.