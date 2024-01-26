Велика Британія, Франція та Німеччина засудили запуск Іраном супутника "Сорая" 20 січня за допомогою космічної ракети-носія Ghaem-100.

Як повідомляє "Європейська правда", спільну заяву країн поширив британський уряд.

"Ми засуджуємо цей запуск, оскільки ця ракета-носій використовує технологію, необхідну для розробки системи балістичних ракет великої дальності", – зазначають вони.

В заяві йдеться, що Іран продовжує розвивати свою ракетну програму попри на неодноразові міжнародні заклики зупинити її, та після багатьох років ігнорування обмежень ООН.

"Такі запуски дозволяють Ірану випробовувати технології, які можуть бути використані для подальшого розвитку його програми балістичних ракет, що становить значну загрозу регіональній та міжнародній безпеці", – наголошують країни.

Британія, Франція та Німеччина також нагадали, що вони давно занепокоєні діяльністю Ірану, пов'язаною з технологіями балістичних ракет, які здатні доставити ядерну зброю.

"Уряди Франції, Німеччини та Сполученого Королівства залишаються відданими здійсненню всіх дипломатичних кроків, щоб запобігти розробці Іраном ядерної зброї та притягнути Тегеран до відповідальності за його дестабілізуючу діяльність в регіоні та на міжнародному рівні", – йдеться в спільній заяві.

Раніше Франція, Німеччина, Велика Британія та США засудили Тегеран за нарощування виробництва збагаченого урану.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Ірані заявили, що завершили підготовку до отримання російських Су-35.

Ще в березні постійне представництво Ірану при ООН говорило про укладання з Росією контракту про придбання винищувачів четвертого покоління Су-35.

У жовтні відповідно до домовленостей у межах іранської ядерної угоди припинила дію резолюція Ради безпеки ООН, яка накладала обмеження на іранську програму балістичних ракет.

Росія тоді заявила, що не буде підтримувати продовження санкцій, на відміну від західних гарантів ядерної угоди, потенційно натякаючи на співпрацю з Тегераном у цих технологіях.