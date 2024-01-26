Великобритания, Франция и Германия осудили запуск Ираном спутника "Сорая" 20 января с помощью космической ракеты-носителя Ghaem-100.

Как сообщает "Европейская правда", совместное заявление стран распространило британское правительство.

"Мы осуждаем этот запуск, поскольку эта ракета-носитель использует технологию, необходимую для разработки системы баллистических ракет большой дальности", – отмечают они.

В заявлении говорится, что Иран продолжает развивать свою ракетную программу, несмотря на неоднократные международные призывы остановить ее, и после многих лет игнорирования ограничений ООН.

"Такие запуски позволяют Ирану испытывать технологии, которые могут быть использованы для дальнейшего развития его программы баллистических ракет, что представляет значительную угрозу региональной и международной безопасности", – отмечают страны.

Великобритания, Франция и Германия также напомнили, что они давно обеспокоены деятельностью Ирана, связанной с технологиями баллистических ракет, которые способны доставить ядерное оружие.

"Правительства Франции, Германии и Соединенного Королевства остаются преданными осуществлению всех дипломатических шагов, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия и привлечь Тегеран к ответственности за его дестабилизирующую деятельность в регионе и на международном уровне", – говорится в совместном заявлении.

Ранее Франция, Германия, Великобритания и США осудили Тегеран за наращивание производства обогащенного урана.

Напомним, в конце ноября в Иране заявили, что завершили подготовку к получению российских Су-35.

Еще в марте постоянное представительство Ирана при ООН говорило о заключении с Россией контракта о приобретении истребителей четвертого поколения Су-35.

В октябре в соответствии с договоренностями в рамках иранской ядерной сделки прекратила действие резолюция Совета безопасности ООН, которая накладывала ограничения на иранскую программу баллистических ракет.

Россия тогда заявила, что не будет поддерживать продление санкций, в отличие от западных гарантов ядерной сделки, потенциально намекая на сотрудничество с Тегераном в этих технологиях.