ЕС приостановил спор в ВТО по поводу экономических санкций Китая против Литвы

Европейский Союз в пятницу, 26 января, "по техническим причинам" приостановил спор с Китаем во Всемирной торговой организации относительно экономического давления на Литву после открытия там представительства Тайваня в 2021 году.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщил представитель Европейской комиссии по торговым вопросам Улоф Гилл, приостановка спора является "процедурным шагом, сделанным по техническим причинам, связанным с необходимостью оценить определенные элементы, вытекающие из подготовки письменных материалов".

В заявлении Евросоюза в ВТО говорится о приостановлении на "неопределенный период времени", но по правилам рассмотрения споров он должен возобновиться в течение года. В противном случае ЕС придется начинать процедуру сначала.

Спор произошел после того, как Литва разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе, а Китай в ответ временно понизил дипломатические отношения с Литвой фактически обрушил торговлю китайских и литовских компаний.

В январе 2022 года ЕС возбудил спор против Китая в ВТО, утверждая, что у него есть доказательства отказа в растаможке литовских товаров на таможне и отклонение заявок из Литвы, а также доказательства давления Китая на компании из других стран Евросоюза.

Пекин всегда публично отрицал существование эмбарго, утверждая, что китайские предприятия просто решили не покупать товары в странах, "атаковавших суверенитет Китая".

В декабре 2023 года Китай импортировал литовских товаров на сумму 14,2 миллиона долларов, что значительно меньше, чем 43,1 миллиона долларов, по состоянию на декабрь 2020-го. За весь прошлый год КНР импортировала литовских товаров более чем на 134 миллиона долларов – на 72,4% меньше, чем в 2020-м.

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