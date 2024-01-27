В Германии досрочно завершится масштабная забастовка железнодорожников

Немецкий профсоюз машинистов поездов GDL согласился досрочно прекратить забастовку и вернуться к работе раньше, чем планировал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Забастовка железнодорожников в Германии началась 24 января и должна была завершиться только вечером 29-го, став самой длинной в истории. Они согласились вернуться на работу в 02:00 в понедельник.

Это уже четвертая железнодорожная забастовка в Германии с ноября 2023 года на фоне эскалации спора между профсоюзом машинистов GDL и железнодорожным концерном Deutsche Bahn по заработной плате и рабочему времени.

GDL хочет сократить недельное рабочее время для сменных работников с 38 до 35 часов без снижения заработной платы.

Deutsche Bahn предложила сокращение на один час без снижения зарплаты или повышения на 2,7%, если машинист сохранит 38-часовую неделю, в дополнение к повышению зарплаты до 13% и единовременной инфляционной премии. Профсоюз отклонил это предложение накануне забастовки.

Напомним, во время предупредительных забастовок GDL в 2023 году приходилось отменять около 80% поездов дальнего следования, а в отдельных федеральных землях движение фактически прекратилось.

Новая забастовка началась через несколько дней после последней подобной акции, организованной работниками железной дороги 10 и 12 января.