В Бельгії розбився літак, є загиблі

Невеликий пасажирський літак з двома людьми на борту розбився вранці в неділю неподалік від аеродрому бельгійського міста Спа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

Інцидент стався між 9 та 9:30 ранку, коли невеликий німецький туристичний літак намагався злетіти. Маневр був ускладнений сильним вітром.

фото Olivier Genon

Пілот не зміг успішно злетіти. Літак врізався в автомобіль, припаркований вздовж траси Спа-Франкоршам.

Літак і автомобіль швидко спалахнули.

Обидва пасажири літака загинули. В той же час водій автомобіля вийшов зі свого транспортного засобу, мабуть, щоб покурити, коли сталася аварія. Це і врятувало йому життя.

Було введено в дію план реагування на надзвичайну ситуацію.

На місці події працювали пожежники, місцева поліція, екологічна поліція (інцидент стався в зоні водозбору курорту), цивільний захист, SOWAER (яка управляє аеропортами Валлонії) і служби губернатора. На час розслідування національна дорога закрита для руху, а аеродром залишиться закритим до понеділка. Створено групу психологічної підтримки.

1 грудня у Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, у результаті інциденту три людини отримали поранення.

Перед цим в Австрії розбився легкомоторний літак, четверо людей на борту загинули.