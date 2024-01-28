В Бельгії розбився літак, є загиблі
Неділя, 28 січня 2024, 17:11
Невеликий пасажирський літак з двома людьми на борту розбився вранці в неділю неподалік від аеродрому бельгійського міста Спа.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTBF.
Інцидент стався між 9 та 9:30 ранку, коли невеликий німецький туристичний літак намагався злетіти. Маневр був ускладнений сильним вітром.
Пілот не зміг успішно злетіти. Літак врізався в автомобіль, припаркований вздовж траси Спа-Франкоршам.
Літак і автомобіль швидко спалахнули.
Обидва пасажири літака загинули. В той же час водій автомобіля вийшов зі свого транспортного засобу, мабуть, щоб покурити, коли сталася аварія. Це і врятувало йому життя.
Було введено в дію план реагування на надзвичайну ситуацію.
На місці події працювали пожежники, місцева поліція, екологічна поліція (інцидент стався в зоні водозбору курорту), цивільний захист, SOWAER (яка управляє аеропортами Валлонії) і служби губернатора. На час розслідування національна дорога закрита для руху, а аеродром залишиться закритим до понеділка. Створено групу психологічної підтримки.
1 грудня у Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, у результаті інциденту три людини отримали поранення.
Перед цим в Австрії розбився легкомоторний літак, четверо людей на борту загинули.