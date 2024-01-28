В Бельгии разбился самолет, есть погибшие

Небольшой пассажирский самолет с двумя людьми на борту разбился утром в воскресенье неподалеку от аэродрома бельгийского города Спа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTBF.

Инцидент произошел между 9 и 9:30 утра, когда небольшой немецкий туристический самолет пытался взлететь. Маневр был затруднен сильным ветром.

фото Olivier Genon

Пилот не смог успешно взлететь. Самолет врезался в автомобиль, припаркованный вдоль трассы Спа-Франкоршам.

Самолет и автомобиль быстро вспыхнули.

Оба пассажира самолета погибли. В то же время водитель автомобиля вышел из своего транспортного средства, видимо, чтобы покурить, когда произошла авария. Это и спасло ему жизнь.

Был введен в действие план реагирования на чрезвычайную ситуацию.

На месте происшествия работали пожарные, местная полиция, экологическая полиция (инцидент произошел в зоне водосбора курорта), гражданская защита, SOWAER (которая управляет аэропортами Валлонии) и службы губернатора. На время расследования национальная дорога закрыта для движения, а аэродром останется закрытым до понедельника. Создана группа психологической поддержки.

1 декабря в Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет, в результате инцидента три человека получили ранения.

Перед этим в Австрии разбился легкомоторный самолет, четыре человека на борту погибли.