Троє військових США загинули під час атаки пов’язаних з Іраном бойовиків в Йорданії

Троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Про це заявили в неділю президент Джо Байден і американські офіційні особи, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Байден поклав відповідальність за напад на підтримувані Іраном угруповання.

"Хоча ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що вона була здійснена радикальними підтримуваними Іраном бойовими угрупованнями, що діють в Сирії та Іраку", – сказав Байден у своїй заяві.

Щонайменше 34 військовослужбовці проходять обстеження на предмет контузій, повідомив Reuters американський посадовець.

"Поки ми все ще збираємо факти, це, безсумнівно, справа рук підтримуваного Іраном угруповання бойовиків", – сказав другий посадовець.

Загиблі стали першими жертвами серед американських військовослужбовців в регіоні з початку війни в Газі. Байден заявив, що напад стався в суботу ввечері.

Атака стала серйозною ескалацією і без того напруженої ситуації на Близькому Сході, де війна спалахнула в Газі після нападу палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Хоча Сполучені Штати досі дотримуються офіційної позиції, що Вашингтон не воює в регіоні, вони завдали ударів по об'єктах бойовиків-хуситів у Ємені, які нападають на комерційні судна в Червоному морі.

"Ми продовжимо їхню відданість боротьбі з тероризмом. І не сумнівайтеся – ми притягнемо всіх винних до відповідальності в той час і в той спосіб, який ми оберемо", – заявив Байден про загиблих військовослужбовців.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.