Кулеба відповів угорському політику, який хоче Закарпаття у разі втрати Україною державності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ультраправі угорські політики "обламають зуби" з мріями про повернення Закарпаття, та подякував Будапешту за офіційну позицію з підтримки територіальної цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він зробив на спільному брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто та очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком після зустрічі в Ужгороді.

Кулеба відреагував на слова лідера угорських ультраправих про те, що Закарпаття має увійти до складу Угорщини, якщо Україна впаде та втратить державність.

"Ми розуміємо, що не всім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні стосунки… Але якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють такі заяви, обламають їх тим більше. І ще раз у цьому контексті хочу подякувати Петеру за висловлення чіткої позиції уряду Угорщини", – сказав Дмитро Кулеба.

Сійярто перед цим повторив, що Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Війна триває майже два роки: ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України. Ми хочемо, щоб наші сусіди мали мир", – цитує слова Сійярто на брифінгу угорське видання Telex.

Нагадаємо, напередодні лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.

Це не перша подібна заява: у 2022 році Тороцкаї з нагоди Дня незалежності Польщі у Twitter побажав їй "знову мати спільний кордон з Угорщиною".

Тим часом один з лідерів румунських ультраправих заявив претензії на українські землі Північної Буковини, Закарпаття, Бессарабії, а також всю Молдову.