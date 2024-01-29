Кулеба ответил венгерскому политику, который хочет Закарпатье в случае потери Украиной государственности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ультраправые венгерские политики "обломают зубы" с мечтами о возвращении Закарпатья, и поблагодарил Будапешт за официальную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он сделал на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком после встречи в Ужгороде.

Кулеба отреагировал на слова лидера венгерских ультраправых о том, что в случае потери Украиной государственности Закарпатье должно войти в состав Венгрии.

"Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения... Но если Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают такие заявления, обломают их тем более. И еще раз в этом контексте хочу поблагодарить Петера за выражение четкой позиции правительства Венгрии", – сказал Дмитрий Кулеба.

Сийярто перед этим повторил, что Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Война длится почти два года: мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы хотим, чтобы наши соседи имели мир", – цитирует слова Сийярто на брифинге венгерское издание Telex.

Напомним, накануне лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны.

Это не первое подобное заявление: в 2022 году Тороцкаи по случаю Дня независимости Польши в Twitter пожелал ей "снова иметь общую границу с Венгрией".

Тем временем один из лидеров румынских ультраправых заявил претензии на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также всю Молдову.