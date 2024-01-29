ЄС розширив санкції у зв’язку з порушенням прав людини в Росії

Рада ЄС схвалила додаткові обмежувальні заходи проти чотирьох осіб та однієї організації в рамках глобального режиму санкцій Євросоюзу у зв'язку з подальшим погіршенням ситуації з правами людини в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

До санкційного списку внесли трьох осіб, які працюють в російській судовій системі і відповідальні за серйозні порушення прав людини, включаючи свавільні арешти і затримання, зокрема, у зв'язку зі справою опозиційного політика, активіста і критика Кремля Владіміра Кара-Мурзи.

До переліку також включено російську неурядову організацію "Ліга безпечного інтернету", яка допомагає російському уряду впроваджувати цензуру, а також Єкатерину Мізуліну, голову "Ліги безпечного інтернету", відповідальну за серйозні і систематичні порушення свободи думки і вираження поглядів.

Активи підсанкційних фігурантів підлягають заморожуванню, а надання цим особам або на їхню користь коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонене. Крім того, на фізичних осіб, включених до списку, поширюється заборона на в'їзд до ЄС.

"ЄС рішуче засуджує значне розширення обмежувального законодавства та систематичні репресії проти громадянського суспільства і правозахисників у Росії, а також безперервні репресії проти незалежних ЗМІ, окремих журналістів, членів політичної опозиції та інших критично налаштованих осіб", – заявили у Раді ЄС.

"ЄС закликає Росію негайно і беззастережно звільнити всіх ув'язнених за політично вмотивованими звинуваченнями", – додали там.

Крім того, Рада ЄС в понеділок продовжила на наступні пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України.