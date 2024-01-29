ЕС расширил санкции в связи с нарушением прав человека в России

Совет ЕС одобрил дополнительные ограничительные меры против четырех человек и одной организации в рамках глобального режима санкций Евросоюза в связи с дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

В санкционный список внесли трех человек, которые работают в российской судебной системе и ответственны за серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания, в частности, в связи с делом оппозиционного политика, активиста и критика Кремля Владимира Кара-Мурзы.

В перечень также включена российская неправительственная организация "Лига безопасного интернета", которая помогает российскому правительству внедрять цензуру, а также Екатерина Мизулина, председатель "Лиги", ответственная за серьезные и систематические нарушения свободы мнений и выражения взглядов.

Активы подсанкционных фигурантов подлежат замораживанию, а предоставление этим лицам или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на физических лиц, включенных в список, распространяется запрет на въезд в ЕС.

"ЕС решительно осуждает значительное расширение ограничительного законодательства и систематические репрессии против гражданского общества и правозащитников в России, а также непрерывные репрессии против независимых СМИ, отдельных журналистов, членов политической оппозиции и других критически настроенных лиц", – заявили в Совете ЕС.

"ЕС призывает Россию немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных по политически мотивированным обвинениям", – добавили там.

Кроме того, Совет ЕС в понедельник продлил на следующие полгода экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины.