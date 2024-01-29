Сунак закликав Іран до деескалації після загибелі військових США в Йорданії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що стурбований напруженістю на Близькому Сході, та закликав Іран до деескалації після того, як троє американських військових загинули внаслідок атаки на їхню базу в Йорданії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

"Ми стурбовані та закликаємо Іран продовжувати деескалацію напруженості в регіоні", – сказав очільник британського уряду.

За його словами, Лондон "абсолютно засуджує" атаки дронів, які здійснюють підтримувані Іраном бойовики.

"Ми рішуче налаштовані разом з нашими союзниками принести стабільність та мир в регіон, і саме над цим ми продовжуємо працювати", – зазначив Сунак.

Місія Ірану в ООН заявила у понеділок, що Тегеран не причетний до цієї атаки.

У неділю стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після того, як троє американських військових загинули внаслідок атаки на їхню базу в Йорданії.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.