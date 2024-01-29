ЗМІ: Байден зіткнувся із тиском через загибель американських військових на базі в Йорданії

Адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на удар по американських силах в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, наразі Байден стикається з тиском щодо жорсткої відповіді на удар, яка передбачає пряме протистояння з Іраном, оскільки відповідальність за атаку США поклали на підтримувані Тегераном угруповання.

Джерело агентства розповіло, що ця атака вимагатиме жорсткішої відповіді, ніж та, на яку пішли США після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

У матеріалі йдеться, що однією з можливостей є таємна операція, в ході якої США завдадуть удару по Ірану. При цьому американська сторона не братиме на себе відповідальність за нього, але тим самим надішле чіткий сигнал Тегерану.

Крім того, не виключено, що цілями США стануть іранські посадовці, як це було з убивством іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році, наказ про яке віддав тодішній президент Дональд Трамп.

Агентство зазначає, що атака по американських силах в Йорданії ставить Байдена перед необхідністю ухвалити рішення, яке стане одним з найбільш значущих за час його президентства.

Він хоче покарати винних у нападі і стримати Іран від його агресивних дій у регіоні, але це може поставити США в пряму конфронтацію з керівництвом Тегерана, підкреслено в матеріалі.

У неділю стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.