Посол: Франція змінить тактику надання озброєнь Україні

Франція налаштована на те, щоб виробляти більше зброї в Україні, а не тільки передавати її за рахунок пожертвувань або закупівель.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Franceinfo заявив посол Франції Гаель Вейсьєр.

"Французька підтримка України поступово змінюватиме свій характер, оскільки метою є виробництво більшої кількості зброї в Україні, а не просто пожертви чи закупівлі", – зазначив він.

Запевнивши, що підтримка Києва Парижем у постачанні військового обладнання триватиме, він додав, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібен певний час.

"Більше того, це бачення підтримується на політичному рівні, зокрема, (міністерка закордонних справ) Катрін Колонна, яка регулярно відвідує Україну, здійснивши вже п'ять візитів до країни", – зауважив Вейсьєр.

Посол повідомив, що наразі готується візит очільниці зовнішньополітичного відомства до України, відповідаючи на питання, чи планує президент Франції Емманюель Макрон відвідати свого колегу Володимира Зеленського.

"Наразі ми працюємо над шостим візитом Катрін Колонна, який відбудеться найближчими днями. Я поки що не можу назвати дату, але це буде найближчими днями. І, звичайно, ми також працюємо над іншими візитами. Найважливіше – щодня демонструвати близькість і солідарність Франції", – вказав Вейсьєр.

Раніше під головуванням Франції та Німеччини у Берліні відбулось засідання коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони України.

Делегація комітету Сенату Франції з питань закордонних справ, оборони та збройних сил після візиту до України та Польщі закликала збільшити обсяг військової допомоги Києву, аби допомогти йому протистояти агресії Росії.

Перед цим повідомляли, що з 2024 року Франція долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надавати подальшу підтримку Україні для того, аби вона могла вести мирні переговори з РФ "за найкращих можливих умов".