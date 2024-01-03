Посол: Франция изменит тактику предоставления вооружений Украине

Франция настроена на то, чтобы производить больше оружия в Украине, а не только передавать его за счет пожертвований или закупок.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Franceinfo заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер.

"Французская поддержка Украины постепенно будет менять свой характер, поскольку целью является производство большего количества оружия в Украине, а не просто пожертвования или закупки", – отметил он.

Заверив, что поддержка Киева Парижем в поставках военного оборудования будет продолжаться, он добавил, что для перехода от одной стратегии к другой нужно определенное время.

"Более того, это видение поддерживают на политическом уровне, в частности (министр иностранных дел) Катрин Колонна, которая регулярно посещает Украину, осуществив уже пять визитов в страну", – отметил Вейсьер.

Посол сообщил, что сейчас готовится визит главы внешнеполитического ведомства в Украину, отвечая на вопрос, планирует ли президент Франции Эмманюэль Макрон посетить своего коллегу Владимира Зеленского.

"Сейчас мы работаем над шестым визитом Катрин Колонны, который состоится в ближайшие дни. Я пока не могу назвать дату, но это будет в ближайшие дни. И, конечно, мы также работаем над другими визитами. Самое важное – ежедневно демонстрировать близость и солидарность Франции", – указал Вейсьер.

Ранее под председательством Франции и Германии в Берлине состоялось заседание коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Делегация Комитета Сената Франции по вопросам иностранных дел, обороны и вооруженных сил после визита в Украину и Польшу призвала увеличить объем военной помощи Киеву, чтобы помочь ему противостоять агрессии России.

Перед этим сообщалось, что с 2024 года Франция присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях".