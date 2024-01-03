Глава Минобороны Италии заявил, что у их флота всего 63 ракеты

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что итальянский флот имеет на вооружении всего 63 ракеты.

Как сообщила итальянская ежедневная газета Il Foglio, об этом Крозетто сказал несколько дней назад во время заседания комитета по вопросам обороны, пишет "Европейская правда".

На заседании обсуждали последние события в Красном море, когда эсминец ВМС США "Томас Хаднер" уничтожил несколько беспилотников, запущенных с территорий, контролируемых повстанцами-хуситами в Йемене. В этой связи ВМС США выпустили около восьмидесяти ракет.

"А у нас только 63 ракеты", – прокомментировал Крозетто. Эта цифра, по данным издания, поразила всех присутствующих.

По сообщению газеты, неутешительная ситуация и в сухопутных войсках Италии, где в танковом парке только 20% машин находятся в оптимальном состоянии.

Как известно, в последние дни Россия активизировала воздушные атаки по целям в Украине. По словам президента Зеленского, в течение последних пяти дней враг выпустил по территории Украины не менее 500 ракет и ударных дронов.

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в каких-либо мирных переговорах.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россию привлекут к ответственности за ее военные преступления.