Міністр оборони Румунії: У нас не буде війни, бо є гарантії безпеки

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар переконаний, що на території його країни не буде війни, оскільки "є гарантії безпеки".

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Antena 3", яке наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи буде війна в Румунії, міністр оборони відповів негативно, пояснивши, що "ми маємо гарантії безпеки, яких Румунія ніколи раніше не мала".

"З іншого боку, я думаю, що ми чинимо правильно і в політичному, і у військовому плані, щоб не допустити цього. І не випадково я сказав це і з політичного погляду, тому що Румунія, володіючи такими важливими атрибутами, як політична стабільність і передбачуваність, створила такий рівень довіри між нашими союзниками, який дав би змогу нам, з одного боку, внести наш внесок у колективну оборону, з іншого боку, отримати підтримку й увагу до безпеки громадян і безпеки Румунії", – вважає міністр.

Водночас Тилвар зазначив, що після "складного року" з точки зору безпеки, рік, який щойно розпочався, принесе нові "виклики".

"Є речі, пов'язані з наслідками неспровокованого і незаконного вторгнення, яке Росія здійснила проти України, і Румунія, як частина найсильнішого військово-політичного альянсу, зробила свій внесок у підтримання стабільності і миру в регіоні, а також і в нашій країні", – заявив він.

Нагадаємо, з літа 2023 року в Румунії фіксували низку інцидентів з падінням дронів, якими РФ атакувала південь України.

Після третього такого випадку, коли Румунія повідомила про ідентифікацію фрагментів безпілотників на своїй території, у НАТО заявили, що в Альянсу немає інформації про навмисну атаку Росії.

Через загрози для населення Румунія почала будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.