Министр обороны Румынии: У нас не будет войны, потому что есть гарантии безопасности

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар убежден, что на территории его страны не будет войны, поскольку "есть гарантии безопасности".

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Antena 3", которое приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, будет ли война в Румынии, министр обороны ответил отрицательно, объяснив, что "у нас есть гарантии безопасности, которых Румыния никогда раньше не имела".

"С другой стороны, я думаю, что мы поступаем правильно и в политическом, и в военном плане, чтобы не допустить этого. И не случайно я сказал это и с политической точки зрения, потому что Румыния, обладая такими важными атрибутами, как политическая стабильность и предсказуемость, создала такой уровень доверия между нашими союзниками, который позволил бы нам, с одной стороны, внести наш вклад в коллективную оборону, с другой стороны, получить поддержку и внимание к безопасности граждан и безопасности Румынии", – считает министр.

В то же время Тылвар отметил, что после "сложного года" с точки зрения безопасности, только что начавшийся год принесет новые вызовы.

"Есть вещи, связанные с последствиями неспровоцированного и незаконного вторжения, которое Россия осуществила против Украины, и Румыния, как часть сильнейшего военно-политического альянса, сделала свой вклад в поддержание стабильности и мира в регионе, а также и в нашей стране", – заявил он.

Напомним, с лета 2023 года в Румынии фиксировали ряд инцидентов с падением дронов, которыми РФ атаковала юг Украины.

После третьего такого случая, когда Румыния сообщила об идентификации фрагментов беспилотников на своей территории, в НАТО заявили, что у Альянса нет информации об умышленной атаке России.

Из-за угрозы для населения Румыния начала строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.