Відвідуваність Лувру майже повернулася на рівень 2019 року

Відвідуваність музею Лувру у 2023 році майже повернулася на рівень 2019 року, до початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У 2023 році Лувр відвідали близько 8,9 млн осіб, що на 14% більше, ніж минулого року (7,8 млн), повідомили в адміністрації музею.

З цими цифрами відвідуваність наблизилася до показників останнього "доковідного" 2019 року, коли у Лувр завітали 9,6 млн осіб. У 2018 році відвідуваність була ще більшою – 10,2 млн осіб.

Водночас у музеї зазначили, що не прагнуть до рекордів відвідуваності, а на пікові дні запровадять обмеження до 30 тисяч осіб на день – щоб забезпечити гостям комфортніші умови. Зокрема, таке обмеження буде діяти під час Олімпійських ігор 26 липня – 11 серпня, які приймає Франція.

Нагадаємо, нещодавно музей викупив шедевр ХІІІ століття, який випадково знайшли на кухні літньої жінки.

Також повідомляли, що у Луврі хочуть зробити додатковий вхід, щоби зменшити навантаження на основний – біля відомої скляної піраміди.