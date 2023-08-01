У Луврі з’явиться новий вхід, щоб "розвантажити" основний
Вівторок, 1 серпня 2023, 19:52
У Луврі, одному з найвідоміших музеїв у Франції та світі, з’явиться додатковий вхід, щоби зменшити навантаження на основний – біля відомої скляної піраміди.
Як інформує dpa, пише "Європейська правда", про це оголосили у вівторок.
Адміністрація Лувра повідомила, що новий вхід з’явиться зі східного боку музею, біля колонади Перроля.
Він доповнить вхід біля скляної піраміди, що функціонує як основний з 1988 року, аби зменшити навантаження на нього.
Водночас невідомо, як фінансуватимуть облаштування нового входу.
Як повідомлялося, Італія вимагає від Лувру повернути сім експонатів, які могли незаконно вивезти.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.