У Луврі з’явиться новий вхід, щоб "розвантажити" основний

У Луврі, одному з найвідоміших музеїв у Франції та світі, з’явиться додатковий вхід, щоби зменшити навантаження на основний – біля відомої скляної піраміди.

Як інформує dpa, пише "Європейська правда", про це оголосили у вівторок.

Адміністрація Лувра повідомила, що новий вхід з’явиться зі східного боку музею, біля колонади Перроля.

Він доповнить вхід біля скляної піраміди, що функціонує як основний з 1988 року, аби зменшити навантаження на нього.

Водночас невідомо, як фінансуватимуть облаштування нового входу.

Як повідомлялося, Італія вимагає від Лувру повернути сім експонатів, які могли незаконно вивезти.