Лувр викупив шедевр ХІІІ століття, який випадково знайшли на кухні літньої жінки

Паризький музей Лувр оголосив про придбання картини флорентійського художника ХІІІ століття Чімабуе "Осміяння Христа", яка кілька років тому стала відомою завдяки тому, що її випадково виявила на кухні літня французка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У Луврі заявили, що полотно епохи Відродження, яке є однією з найстаріших робіт у його колекції, стане центральним експонатом майбутньої виставки у 2025 році.

Картину "Осміяний Христос" флорентійський художник Чімабуе написав близько 1280 року. Вважається, що це одне з восьми полотен великого диптиха, п'ять із яких досі не знайдено. Картина розміром трохи більше 25 на 20 сантиметрів, написана на тополиній дошці, зображує знущання над Ісусом перед його розп'яттям.

Фото: Charles Platiau/Reuters

Картину виявили у 2019 році в місті Комп'єнь. Витвір мистецтва висів на кухні літньої французки, яка вирішила оцінити її, вважаючи, що це старовинна ікона невеликої цінності.

Того ж 2019 року "Осміяння Христа" виставили на аукціон. Лувр планував придбати картину, але несподівано на торгах ціна підскочила до 24 мільйонів євро, які музей не мав у своєму розпорядженні.

У зв’язку з цим Міністерство культури Франції негайно оголосило роботу "національним надбанням" і наклало на неї тимчасову заборону на вивезення, давши Лувру 30 місяців на те, щоб зібрати необхідні кошти для її викупу.

Ані французький Мінкульт, ані Лувр не надали подробиць про те, скільки заплатили за "Осміяного Христа" і як зібрали гроші на його викуп, але підкреслили, що провели "виняткову мобілізацію" для заохочення пожертвувань від меценатів, яким запропонували податкові пільги.

У Луврі до цього була є набагато більша картина Чімабуе – "Маеста", також завершена близько 1280 року. Полотно майже 4,3 метра заввишки та понад 2,7 метра завширшки зараз перебуває на реставрації та, як очікується, буде експоноване разом із "Осміянням Христа" в першій половині 2025 року.