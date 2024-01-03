Посещаемость Лувра почти вернулась на уровень 2019 года

Посещаемость музея Лувра в 2023 году почти вернулась на уровень 2019 года, до начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В 2023 году Лувр посетили около 8,9 млн человек, что на 14% больше, чем в предыдущем году (7,8 млн), сообщили в администрации музея.

С этими цифрами посещаемость приблизилась к показателям последнего "доковидного" 2019 года, когда Лувр посетили 9,6 млн человек. В 2018 году посещаемость была еще больше – 10,2 млн человек.

В то же время в музее отметили, что не стремятся к рекордам посещаемости, а на пиковые дни введут ограничения до 30 тысяч человек в день – чтобы обеспечить гостям более комфортные условия. В частности, такое ограничение будет действовать во время Олимпийских игр 26 июля – 11 августа, которые принимает Франция.

Напомним, недавно музей выкупил шедевр XIII века, который случайно нашли на кухне пожилой женщины.

Также сообщалось, что в Лувре хотят сделать дополнительный вход, чтобы уменьшить нагрузку на основной – возле известной стеклянной пирамиды.