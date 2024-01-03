Аеропорт французького Бреста відновив роботу після удару блискавки в диспетчерську вишку

У Франції відновив роботу аеропорт міста Брест, який скасував усі рейси після удару блискавки в диспетчерську вежу в суботу, 30 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro з посиланням Французьке управління цивільної авіації (DGAC).

"Робота аеронавігаційної служби SNA до пізнього вечора вівторка, 2 січня, дозволила частково повернути до ладу обладнання, пошкоджене блискавкою", – зазначили у DGAC.

В управлінні зазначили, що комерційні рейси відновилися з ранку середи, 3 січня.

Водночас DGAC закликає пасажирів звернутися до своєї авіакомпанії, щоб дізнатися про статус необхідних рейсів.

"Технічні бригади аеронавігаційної служби SNA продовжують ремонт обладнання диспетчерської вежі та заміну головної антени, що займе кілька днів", – додали у відомстві.

Нагадаємо, аеропорт Бреста серйозно постраждав в результаті удару блискавки в диспетчерську вишку. Внаслідок інциденту були скасовані всі рейси, заплановані на неділю, 31 грудня.

Відновлення польотів спочатку анонсували у вівторок по обіді, потім на ранок четверга, і, нарешті, вранці в середу.

У Британії наприкінці грудня також спостерігалися значні перебої у роботі транспорту через новий шторм "Герріт" з рясними опадами й сильним вітром.