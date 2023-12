Британці знову потерпають від логістичних труднощів через шторм

У Британії в середу знову значні перебої у роботі транспорту через новий шторм "Герріт" з рясними опадами й сильним вітром.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Внаслідок сильних поривів вітру знеструмлено близько 500 домогосподарств. Метеослужба оголосила близько 100 попереджень про ймовірні підтоплення для багатьох районів Англії, Шотландії та Уельсу.

This is the A9 southbound at Balhaddie. Snorkels and armbands needed #StormGerrit @trafficscotland pic.twitter.com/a1bNx5M8Vp