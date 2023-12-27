Британці знову потерпають від логістичних труднощів через шторм

У Британії в середу знову значні перебої у роботі транспорту через новий шторм "Герріт" з рясними опадами й сильним вітром.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Внаслідок сильних поривів вітру знеструмлено близько 500 домогосподарств. Метеослужба оголосила близько 100 попереджень про ймовірні підтоплення для багатьох районів Англії, Шотландії та Уельсу.

На окремих дорогах Шотландії ускладнений рух через сніг.

Залізничний оператор London Northeastern Railway попередив пасажирів, що у середу можливі несподівані скасування рейсів або значні затримки через негоду. Людям, які вже придбали квитки, дозволять використати їх 28-29 грудня або здати.

Оператор Northern rail також попередив про значні затримки та можливе скасування руху через підтоплення однієї з ділянок.

Авіакомпанія British Airways скасувала 18 через обмеження служби аероруху, зумовлені штормом. Це кілька внутрішніх та пів десятка європейських рейсів до Франції, Іспанії та Німеччини з аеропорту Лондона "Хітроу".

Асоціація RNLI, що займається порятунком людей на воді, закликала бути особливо обережними біля берегів моря через сильні пориви вітру та високі хвилі.

У Німеччині тим часом прогнозують посилення повеней на тлі постійних дощів.

Попередній сильний шторм на заході Європи минулого тижня спричинив летальні випадки у Нідерландах і Бельгії.