Аэропорт французского Бреста возобновил работу после удара молнии в диспетчерскую вышку

Во Франции возобновил работу аэропорт города Брест, который отменил все рейсы после удара молнии в диспетчерскую вышку в субботу, 30 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro со ссылкой Французское управление гражданской авиации (DGAC).

"Работа аэронавигационной службы SNA до позднего вечера вторника, 2 января, позволила частично вернуть в строй оборудование, поврежденное молнией", – отметили в DGAC.

В управлении отметили, что коммерческие рейсы возобновились с утра среды, 3 января.

В то же время DGAC призывает пассажиров обратиться к своей авиакомпании, чтобы узнать о статусе необходимых рейсов.

"Технические бригады аэронавигационной службы SNA продолжают ремонт оборудования диспетчерской башни и замену главной антенны, что займет несколько дней", – добавили в ведомстве.

Напомним, аэропорт Бреста серьезно пострадал в результате удара молнии в диспетчерскую вышку. В результате инцидента были отменены все рейсы, запланированные на воскресенье, 31 декабря.

Возобновление полетов сначала анонсировали во вторник после обеда, затем на утро четверга, и, наконец, утром в среду.

В Британии в конце декабря также наблюдались значительные перебои в работе транспорта из-за нового шторма "Геррит" с обильными осадками и сильным ветром.