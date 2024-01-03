Зять Ердогана став найбільшим платником податків у Туреччині у 2022 році

Керівник турецького оборонного підприємства Baykar і зять президента Туреччини Сельчук Байрактар у 2022 році сплатив найбільший у країні податок на прибуток – 564,1 мільйона турецьких лір, або близько 34 мільйонів доларів за курсом того часу.

Про це в середу, 3 січня, повідомило агентство Anadolu з посиланням на дані податкового управління Туреччини, передає "Європейська правда".

Сельчук Байрактар, одружений з молодшою донькою Ердогана Сюмеє, очолив перелік 100 найбільших платників податків Туреччини у 2022 році. Турецьке законодавство передбачає, що приватні підприємці сплачують податок на прибуток, а не корпоративний податок.

Сельчук Байрактар Фото: Anadolu

Із суттєвим відривом на другому місці – 93-річний бізнесмен Мустафа Рахмі Коч, представник найбагатшої сім’ї Туреччини, який сплатив 200 мільйонів турецьких лір податку на прибуток.

Компанія Сельчука Байрактара Baykar є провідним турецьким експортером в оборонному та авіаційному секторах. У 2022 році вона отримала 86% своїх доходів від експорту, що склало 25% від загального експорту турецьких оборонних та авіаційних систем.

Багато хто вважає, що своїм успіхом Baykar завдячує Ердогану, який особисто просуває безпілотники компанії під час своїх візитів до іноземних держав, в результаті чого підписуються угоди на мільйони доларів.

Турецькі ЗМІ в останні місяці також звертають увагу на все більшу політичну активність Сельчука Байрактара, зокрема його активну участь на антиізраїльських акціях у Туреччині. Існує думка, що Ердоган може оголосити його кандидатом у мери Стамбула, де переважають опозиційні настрої, на місцевих виборах 31 березня.

У липні минулого року повідомлялось, що турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотників "Байрактар" в Україні.