Зять Эрдогана стал крупнейшим налогоплательщиком в Турции в 2022 году

Руководитель турецкого оборонного предприятия Baykar и зять президента Турции Сельчук Байрактар в 2022 году уплатил самый большой в стране налог на прибыль – 564,1 миллиона турецких лир, или около 34 миллионов долларов по курсу того времени.

Об этом в среду, 3 января, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные налогового управления Турции, передает "Европейская правда".

Сельчук Байрактар, женатый на младшей дочери Эрдогана Сюмее, возглавил перечень 100 крупнейших налогоплательщиков Турции в 2022 году. Турецкое законодательство предусматривает, что частные предприниматели платят налог на прибыль, а не корпоративный налог.

Сельчук Байрактар ФОТО: ANADOLU

С существенным отрывом на втором месте – 93-летний бизнесмен Мустафа Рахми Коч, представитель самой богатой семьи Турции, который уплатил 200 миллионов турецких лир налога на прибыль.

Компания Сельчука Байрактара Baykar является ведущим турецким экспортером в оборонном и авиационном секторах. В 2022 году она получила 86% своих доходов от экспорта, что составило 25% от общего экспорта турецких оборонных и авиационных систем.

Многие считают, что своим успехом Baykar обязан Эрдогану, который лично продвигает беспилотники компании во время своих визитов в иностранные государства, в результате чего подписываются сделки на миллионы долларов.

Турецкие СМИ в последние месяцы также обращают внимание на все большую политическую активность Сельчука Байрактара, в частности его активное участие на антиизраильских акциях в Турции. Существует мнение, что Эрдоган может объявить его кандидатом в мэры Стамбула, где преобладают оппозиционные настроения, на местных выборах 31 марта.

В июле прошлого года сообщалось, что турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству беспилотников "Байрактар" в Украине.