Молдова не позволит открытие участков в Приднестровье на выборах Путина

Власти Молдовы не намерены давать разрешение на открытие избирательных участков на президентских выборах РФ на территории Приднестровского региона.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире Radio Moldova заявил новый министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Соответствующее заявление министр сделал, комментируя вопрос открытия участков для голосования на российских выборах на территории Молдовы.

"Открытие избирательных участков в Приднестровском регионе является неприемлемым. К сожалению, такое случалось в прошлом, но без согласия конституционных властей Республики Молдова не может быть открыт ни один избирательный участок, кроме того, что находится в посольстве, но и на это, очевидно, должно быть формальное согласие", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что если РФ откроет свои участки в Приднестровье, у молдавских властей должен быть план реагирования.

По его словам, согласно Венской конвенции, Молдова не может запретить голосование на территории посольства РФ. Другие попытки открыть избирательные участки требуют обсуждения.

"Это тема, которая сейчас обсуждается. Как только мы примем решение, оно будет объявлено. Это решение требует консультаций, чтобы оно было лучшим. Вопрос открытия избирательных участков возникал и на других выборах, в частности, с открытием избирательных участков в Приднестровском регионе, что является неприемлемым", – сказал Попшой.

Россия направила запрос в Республику Молдова с просьбой открыть избирательные участки для проведения выборов президента Путина, запланированных на 15-17 марта 2024 года.

В предыдущие годы Россия всегда открывала избирательные участки в Приднестровском регионе, где, по официальным данным, проживает около 200 тысяч российских граждан.

На последних выборах в Госдуму, которые состоялись 17-19 сентября 2021 года, в Молдове было открыто 30 избирательных участков, 27 из которых – в Приднестровье. Власти в Кишиневе не давали согласия на их открытие.

Ранее власти Молдовы сообщили, что у российского контингента "миротворцев" в Приднестровье, где не происходит ротации и обеспечения, незаконно появились виды вооружения, которых эти силы ранее не имели.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья",

а также "Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье".