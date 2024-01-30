Кулеба: Від зустрічі з Сійярто ми витиснули максимум

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підбив підсумки зустрічі із своїм угорським колегою Петером Сійярто і керівником ОПУ Андрієм Єрмаком у Закарпатській області.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба нагадав, що перед цим востаннє зустрічався із Сійярто у 2022 році.

"Тому ця зустріч була дуже на часі й, звісно, корисною. Я вважаю, що максимум, який могли, ми сьогодні отримали. Перше – Петер не сказав нічого поганого", – сказав глава українського МЗС.

Кулеба розповів, що вони із Сійярто обговорили "про побоювання щодо намірів один одного".

"Ми відверто проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", – зауважив глава МЗС.

Він додав, що переговори здебільшого стосувалися трьох тем: угорської меншини, війни і логіки дій глави Кремля Владіміра Путіна, а також зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Кулеба зазначив, що Сійярто також пояснював, "чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру".

Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів із Сійярто заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.

Він, зокрема, сказав, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.

Своєю чергою, Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

Про деталі домовленостей із Угорщиною дивіться відеоаналіз "ЄвроПравди".