Кулеба: От встречи с Сийярто мы выжали максимум 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто и руководителем ОПУ Андреем Ермаком в Закарпатской области.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, сообщает "Европейская правда".

Кулеба напомнил, что перед этим последний раз встречался с Сийярто в 2022 году.

"Поэтому эта встреча была очень своевременной и, конечно, полезной. Я считаю, что максимум, который могли, мы сегодня получили. Первое – Петер не сказал ничего плохого", – сказал глава украинского МИД.

Кулеба рассказал, что они с Сийярто обсудили "об опасениях относительно намерений друг друга".

"Мы откровенно проговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним – в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы сегодня на троих все это проговорили, я считаю, что это очень важно", – отметил глава МИД.

Он добавил, что переговоры в основном касались трех тем: венгерского меньшинства, войны и логики действий главы Кремля Владимира Путина, а также встречи президента Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Кулеба отметил, что Сийярто также объяснял, "почему венгры встречаются с россиянами и как они видят путь к миру".

Глава МИД Украины на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что они были откровенными, но конструктивными.

Он в частности заявил, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией относительно прав нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД за 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

В свою очередь Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые оно имело до 2015 года.

О деталях договоренностей с Венгрией смотрите видеоанализ "ЕвроПравды".