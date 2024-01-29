Сійярто: Угорщина хоче повернення своїй меншині прав, які були в неї до 2015 року

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції в Ужгороді з главою МЗС України Дмитром Кулебою та главою ОП Андрієм Єрмаком.

"Частину часу, який був виділений для перемовин, ми приділили національним меншинам. На підставі того, що просили представники закарпатської угорської меншини, ми просимо український уряд забезпечити ті права, які були забезпечені до 2015 року", – заявив Сійярто.

За його словами, представник Угорщини буде в комісії, яка має обговорити угорські прохання з українською стороною.

"Ми сподіваємося, що тут будуть досягнуті результати, і ми сподіваємося, що рішення, які будуть прийняті, будуть зафіксовані в законах", – сказав угорський міністр.

Він уточнив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя. За його словами, комісії було доручено домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини 8 грудня, його того ж дня підписав президент Володимир Зеленський.

Лідери угорських громад України позитивно оцінили новий закон.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також привітала ухвалення закону.