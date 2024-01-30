Підсанкційний ексголова спецслужби Сербії отримав нагороду від Путіна

Колишній керівник Агентства безпеки та інформації Сербії Александар Вулін, який перебуває під санкціями США, отримав від російського президента Владіміра Путіна нагороду – орден Дружби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода".

Вулін отримав орден від Путіна за "великий особистий внесок у розвиток і вдосконалення співробітництва" між спецслужбами Сербії та РФ у сфері "забезпечення державної безпеки та захисту національних інтересів".

Нагороду колишній сербський політик нібито отримав із рук директора Служби зовнішньої розвідки Сергєя Наришкіна під час візиту до Москви.

Наришкін нібито похвалив Вуліна за те, як він "зміг успішно протидіяти викликам і загрозам спільним інтересам сербського та російського народів у складних і часто драматичних умовах міжнародного середовища".

Александар Вулін до призначення головою сербської розвідки був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, звинувативши його у використанні посадових повноважень для підтримки Росії. Після цього той пішов у відставку, а згодом став сенатором Республіки Сербської - ентитету у складі Боснії і Герцеговини.