Підсанційний ексглава спецслужби Сербії став сенатором Республіки Сербської

Президент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорад Додік призначив колишнього очільника Агентства безпеки й інформації Сербії Александара Вуліна, який опинився під санкціями США, членом сенату РС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал N1 з посиланням на RTRS.

У рішенні йдеться, що на підставі конституції Республіки Сербської та закону про Сенат Вулін призначається сенатором РС з 1 грудня. Сенат є дорадчим органом вищих конституційних установ РС.

До складу Сенату РС зазвичай призначають видатних діячів громадського, наукового та культурного життя. Сенатор призначається на сім років з можливістю бути призначеним на наступний строк.

Нагадаємо, що на початку листопада Вулін пішов у відставку з посади очільника Агентства безпеки й інформації Сербії.

Вулін, який з минулого року обіймав посаду голови розвідувальної служби, Агентства безпеки та інформації Сербії, раніше також був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, що зробило його першим чинним сербським посадовцем, що потрапив під санкції, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках.

США в оголошенні про санкції прямо звинуватили Вуліна у використанні посадових повноважень для підтримки Росії, "сприяючи її зловмисній діяльності, яка підриває безпеку і стабільність на Західних Балканах, і надаючи Росії можливості для подальшого посилення свого впливу в регіоні".