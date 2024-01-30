Подсанкционный экс-глава спецслужбы Сербии получил награду от Путина

Бывший руководитель Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин, который находится под санкциями США, получил от российского президента Владимира Путина награду – орден Дружбы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила балканская служба "Радио Свобода".

Вулин получил орден от Путина за "большой личный вклад в развитие и совершенствование сотрудничества" между спецслужбами Сербии и РФ в сфере "обеспечения государственной безопасности и защиты национальных интересов".

Награду бывший сербский политик якобы получил из рук директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина во время визита в Москву.

Нарышкин якобы похвалил Вулина за то, как он "смог успешно противодействовать вызовам и угрозам общим интересам сербского и российского народов в сложных и часто драматических условиях международной среды".

Александар Вулин до назначения главой сербской разведки был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, обвинив его в использовании должностных полномочий для поддержки России. После этого тот ушел в отставку, а впоследствии стал сенатором Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины.