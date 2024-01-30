Польща за нового уряду не відкидає повністю ідею про компенсації з Німеччини за Другу світову
Новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Берліна підняв у тому числі питання компенсацій за збитки, завдані у Другій світовій війні, та попросив Берлін "креативно подумати" про можливий формат компенсацій.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.
Сікорський зазначив, що Варшава "дивиться у майбутнє", але історичні питання ще тривалий час будуть відігравати вагому роль у відносинах з Берліном. Одночасно він відзначив, що у німецької сторони є це розуміння.
Сікорський розповів, що обговорюватиме під час візиту проєкт Німецько-польського дому у Берліні, який стане місцем пам’яті про загиблих у Польщі і завдані війною збитки.
"Я також проситиму міністерку (закордонних справ Анналену Бербок), щоби німецький уряд креативно подумав про те, якою може бути форма компенсацій за ці втрати внаслідок війни", – сказав він.
Очільник МЗС Польщі висловив сподівання, що його візит стане важливим кроком у нормалізації відносин між Варшавою і Берліном, і навіть якщо певні розбіжності у поглядах все одно неминучі, з ними можна буде працювати "конструктивно і без конфронтаційної риторики".
Як відомо, попередня партія влади "Право і справедливість" наполягала, що сучасна Німеччина має сплатити велетенські репарації за збитки, завдані Польщі внаслідок агресії нацистської Німеччини.
У Берліні у відповідь заявляли, що питання репарацій і компенсації збитків від війни є закритим.
Детально на цю тему – у статті: Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини.