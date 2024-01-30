Польша после смены власти не отказалась от идеи компенсаций с Германии за Вторую мировую

Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Берлин поднял в том числе вопрос компенсаций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, и попросил Берлин "креативно подумать" о возможном формате компенсаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Сикорский отметил, что Варшава "смотрит в будущее", но исторические вопросы еще долгое время будут играть важную роль в отношениях с Берлином. Одновременно он отметил, что у немецкой стороны есть это понимание.

Сикорский рассказал, что будет обсуждать во время визита проект Немецко-польского дома в Берлине, который станет местом памяти о погибших в Польше и нанесенном войной ущербе.

"Я также буду просить министра (иностранных дел Анналену Бербок), чтобы немецкое правительство креативно подумало о том, какой может быть форма компенсаций за эти потери в результате войны", – сказал он.

Глава МИД Польши выразил надежду, что его визит станет важным шагом в нормализации отношений между Варшавой и Берлином, и даже если определенные разногласия во взглядах все равно неизбежны, с ними можно будет работать "конструктивно и без конфронтационной риторики".

Как известно, предыдущая партия власти "Право и справедливость" настаивала, что современная Германия должна заплатить огромные репарации за ущерб, нанесенный Польше в результате агрессии нацистской Германии.

В Берлине в ответ заявляли, что вопрос репараций и компенсации ущерба от войны является закрытым.

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