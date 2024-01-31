ЗМІ: Орбан непублічно визнавав, що Угорщина не перешкодить руху України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час дебатів за зачиненими дверими у парламенті навесні 2023 року заявив, що Будапешт не зможе перешкодити процесу вступу України в Євросоюз.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє угорське незалежне видання Telex з посиланням на неназвані джерела.

За інформацією видання, під час непублічного засідання парламенту Орбан зазначив, що, хоча він вірить, що Угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе створити суттєвих перешкод для вступу України до ЄС.

Як йдеться у матеріалі, угорський прем'єр вказав, що попри заперечення Будапешта, членство України в ЄС "проштовхнуть через нас відносно швидко".

За словами джерел, знайомих з деталями зустрічі, Орбан повідомив її учасникам, що, згідно з даними розвідки, США пообіцяли Києву, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року.

Згідно з даними видання, під час закритих дебатів Орбан заявив, що Будапешт наполягатиме на тому, аби Україна відновила права, якими угорська меншина користувалася до 2015 року.

Прем'єр вказав, що жодних інших нових пропозицій щодо захисту меншини не буде прийнято, оскільки неможливо знати, як ці норми працюватимуть на практиці, переказують його слова джерела.

Раніше Орбан скаржився, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою. Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Однак після цього Орбан заявив, що відмовився від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.