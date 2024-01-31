В Литве говорят, что пока не обсуждают закрытие российских школ

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, который ранее в этом месяце озвучил идею постепенного закрытия российских школ, сейчас заявляет, что этот вопрос "не стоит на повестке дня".

Его слова приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"Закрытие школ с русским языком преподавания даже не обсуждается", – сказал Якштас парламентскому комитету по вопросам образования и науки.

Он отметил, что его министерство планирует представить свои предложения по образованию национальных меньшинств на следующей неделе.

"Все общество сможет обсудить и представить свои альтернативы, и мы также организуем дискуссии. Наша цель – равные возможности обучения для всех детей", – добавил министр.

Ранее Якштас заявил, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства в стране после инцидента, когда двое подростков из такой школы стреляли в одноклассника из-за того, что он не поддерживает войну России против Украины.

Министр рассчитывал, что решение могут принять в течение нескольких недель.

Однако не все в литовском правительстве согласны с тем, что школы для русского меньшинства следует закрыть.

Также спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен не согласилась с идеей отказа от российских школ. Она заявила, что сохранение этих учебных заведений крайне важно.